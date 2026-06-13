La Contraloría General de la República alertó sobre una serie de deficiencias en el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki de Satipo, que comprometen la atención de pacientes referidos desde diversos establecimientos de salud de la provincia. Entre las observaciones figuran equipos biomédicos inoperativos o sin licencia, un banco de sangre sin autorización sanitaria formal y el desabastecimiento de medicamentos y vacunas.

Según el informe de control, el establecimiento cuenta con un equipo de rayos X que no posee licencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear y un esterilizador autoclave fuera de servicio, situación que ha provocado la suspensión de cirugías. Además, se detectaron deficiencias en el almacenamiento de medicamentos, incumpliendo las normas técnicas de conservación y control de inventarios.

La Contraloría también identificó el desabastecimiento total de 113 productos farmacéuticos y vacunas, así como substock en otros 172 medicamentos. Frente a esta situación, el informe fue remitido a la Dirección Regional de Salud de Junín y a la Red de Salud Satipo para que adopten medidas correctivas que garanticen una atención segura y oportuna para la población.