La pelota volverá a rodar hoy, desde la 1:00 de la tarde, el conjunto tarmeño enfrentará a Cienciano en el estadio Inka Garcilaso de la Vega del Cusco, en un choque correspondiente a los octavos de final de la Copa Caliente.

El partido tendrá un ingrediente especial: el debut oficial del técnico uruguayo Francisco Usúcar al mando del Vendaval Celeste. El estratega tendrá su primera prueba de fuego ante un rival que suele hacerse fuerte en casa y que también llega con cuentas pendientes frente al cuadro tarmeño.

Además de buscar el pase a la siguiente ronda, el encuentro será una oportunidad para que Usúcar empiece a perfilar el once que afrontará el inicio del Torneo Clausura frente a Universitario de Deportes, el próximo 18 de julio en Tarma.

Alineación

En la vereda del frente, Cienciano contará con el conocimiento que tiene el ex técnico de ADT, Horacio Melgarejo, sobre el plantel celeste. Asimismo, el conjunto cusqueño presentará a dos jugadores con pasado tarmeño: Carlos Cabello y Ademar Robles.

Según las prácticas previas, el posible once de ADT sería: Carlos Solís; John Narváez, Jhair Soto, Arthur Gutiérrez, Luis Pérez; Ángel Ojeda, Jeremy Canela, Joao Rojas, Víctor Cedrón, Hideyoshi Arakaki; y Jonatan Bauman. Todo está servido para una tarde de fútbol caliente en la ciudad imperial.

Más partidos

La Copa Caliente entra en su tramo más vibrante y la jornada promete choques de pronóstico reservado. Hoy también, Alianza Atlético se medirá con Pirata FC desde las 3:00 de la tarde. A las 8:00 de la noche, Sport Boys chocará con Comerciantes FC.

La acción continuará mañana con Sport Huancayo enfrentando a Los Chankas a la 1:00 de la tarde, un compromiso que puede convertirse en una verdadera batalla táctica. Luego, a las 3:30 p.m., Sporting Cristal se verá las caras con Tacna Heroica. El domingo 12 de julio, chocan Moquegua y Deportivo Garcilaso. Más tarde, UTC se enfrentará a ADA Jaén.