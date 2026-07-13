El centro comercial ‘Gamarrita Wanka’ atraviesa una de sus temporadas más dinámicas del año. La coincidencia entre la fiebre del Mundial de Fútbol 2026 y los preparativos para la festividad del Santiago ha generado un importante movimiento comercial que beneficia a confeccionistas, comerciantes y proveedores textiles.

En los pasillos del emporio textil huancaíno, las camisetas de selecciones conviven con bolsitas, mantas y accesorios típicos del santiago, reflejando cómo el deporte y la tradición se convierten en motores de la economía local.

Fiebre del androide

Para el comerciante Jaime Ordóñez, propietario de Samir Sport y con más de dos décadas de experiencia en el rubro textil, la campaña mundialista mantiene un ritmo de ventas constante. Pese a su eliminación y si bien las camisetas de Argentina y Francia continúan siendo las preferidas por los aficionados, este año la gran sorpresa ha sido Noruega.

La popularidad del delantero Erling Haaland ha disparado la demanda de la camiseta de su selección, al punto de convertirse en uno de los productos más solicitados del establecimiento.

“Estamos vendiendo entre 40 y 50 camisetas diarias solo de ese modelo”, comentó el comerciante, quien destacó que el entusiasmo de los hinchas de la región mantiene activas las ventas pese a la eliminación de selecciones tradicionalmente populares como Brasil.

Furor santiaguero

Paralelamente, los talleres de confección ya trabajan para abastecer a los participantes del tradicional Tayta Shanti. Entre los artículos con mayor demanda destacan las bolsitas santiagueras para damas y caballeros, los portavasos utilizados durante las festividades y las tradicionales lliqllas, confeccionadas con telas especiales que ya se comercializan en los negocios del centro comercial.

La novedad de esta temporada son carteras elaboradas con mantas tradicionales de Huancayo y otras regiones. Los confeccionistas proyectan fabricar cerca de 2 mil unidades en diversos modelos, mientras que la meta para los portavasos es superar las 10 mil piezas vendidas durante la campaña del año pasado.