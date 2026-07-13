Arrancó la segunda fase de la Etapa Departamental Junín, de la Copa Perú 2026, los equipos con experiencia en el ‘fútbol macho’ hicieron gala de sus fortalezas y golearon a gusto, mientras que los favoritos como Sumar Motors (Huancayo), empataron en casa.

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Los partidos

En el Grupo A, los dos partidos terminaron con un empate a 1 gol por equipo. Asociación Sumar Motors recibió a Municipal La Oroya (Yauli), mientras que Defensor Cormis (Jauja) se enfrentó a CAD Cóndor (Tarma).

En el Grupo B: CD Los Canarios (Tarma) jugó de local ante el Centro Estudiantil San Agustín - CESA (Huancayo). El Dios Wanka aprovechó los espacios que dejó su rival de turno y con contragolpes letales logró vacunar hasta en 4 ocasiones. El duelo terminó 2 – 4, a favor dela visita. En el otro choque AD Racing (Satipo) tenía que aprovechar su localía y ganarle a A. Paccha Chico (Jauja), sin embargo los visitantes fueron más efectivos que terminaron ganando por 0-2.

En el Grupo C: Juventud Cocaya (Yauli) recibió al Defensor Concepción. los visitantes mantuvieron un juego ordenado e hicieron que los locales entren en desesperación, dejando espacios. El duelo terminó 1 – 2 a favor de los foráneos. Por su lado Juventud Alianza (Chupaca) hizo respetar la casa recibiendo a Unión Perené (Chanchamayo), el partido concluyó con 2-1, a favor de los aliancistas.

En el Grupo D: Atlético Chanchamayo metió una goleada de 5 – 0 a CD Familia Molina (Chupaca) demostrando que Playa Hermosa tiene serias aspiraciones de buscar la Nacional. En el otro duelo Municipal Usibamba (Concepción) venció 1 – 0 a Progreso (Tayacaja).