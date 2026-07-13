El excandidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, llegó este lunes a la vivienda de la presidenta electa Keiko Fujimori para saludarla tras los resultados de las elecciones generales. El líder de APP acudió acompañado del secretario general de su partido, Luis Valdés, para sostener una reunión con la próxima mandataria.

El encuentro de carácter protocolar y tiene como objetivo que expresar las felicitaciones hacia Fujimori por su elección. Tras la reunión, ambos tienen previsto brindar declaraciones para informar sobre los temas abordados durante la conversación.

La visita de Acuña se suma a los encuentros que Keiko Fujimori ha sostenido con otros excandidatos durante los últimos días. Entre quienes acudieron previamente a saludarla figuran Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, Wolfgang Grozo y Enrique Valderrama.

Estas reuniones forman parte de las actividades que desarrolla la presidenta electa como parte del proceso previo al cambio de Gobierno. En esta etapa también viene recibiendo a autoridades y representantes de distintas regiones del país.

Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec





Keiko Fujimori recibirá credenciales del JNE esta semana

La reunión con César Acuña ocurre a pocos días de que Keiko Fujimori reciba sus credenciales oficiales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La ceremonia está programada para este miércoles 15 de julio al mediodía y representa uno de los pasos dentro del proceso de transición presidencial.

Además de este encuentro, la presidenta electa tiene previsto reunirse con representantes y autoridades de regiones del oriente del país. Entre ellos se encuentran alcaldes de Pucallpa, Madre de Dios y Loreto, según se informó.

Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec