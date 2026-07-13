La Policía Nacional del Perú desarticuló a la presunta banda criminal “Los Extorsionadores de Los Barracones de Pisco” con la captura de dos de sus presuntos integrantes durante un operativo ejecutado el 10 de julio en el asentamiento humano Rosita Salguero, distrito de San Andrés (Pisco). Ambos son investigados por los presuntos delitos de extorsión agravada, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de explosivos y municiones.

Golpe policial

Los detenidos fueron identificados como Eduardo Gabriel Crispín Cavero (22), alias “El Cholo Crispín”, y Jair Moisés Alvarado Aicho (19), conocido como “Loco Jair”. Durante la intervención, los agentes incautaron dos cartuchos de dinamita, tres municiones, cuatro teléfonos celulares, una mototaxi de placa 9234-US, marca Bajaj de color azul, una bolsa con marihuana y otros objetos considerados de interés para las investigaciones.

De acuerdo con las diligencias policiales, alias “Loco Jair” registra antecedentes por el presunto delito de robo agravado. Además, las investigaciones lo vinculan familiarmente con alias “Príncipe”, señalado como presunto líder de la organización criminal “Los Malditos de Sinaloa”, investigada por presuntos hechos de extorsión, sicariato, cobro de cupos y tráfico ilícito de drogas en la provincia de Pisco.

Como parte de las evidencias, la Policía halló una carta extorsiva que habría sido entregada a una de las víctimas para exigir el pago de S/ 10 mil. En el manuscrito se leía: “Llevas tiempo sin pagar a nadie, es hora que te alinees. Queremos 10 000 soles”. El mensaje estaba acompañado de dos balas y la frase “Plata o plomo”, utilizada para intimidar a la víctima y presionarla para realizar el pago bajo amenazas.

Las autoridades presumen que los intervenidos formarían parte de una organización dedicada a extorsionar a comerciantes y ciudadanos mediante amenazas con explosivos y armas de fuego. Todo el material incautado será sometido a pericias para determinar su vinculación con otros hechos delictivos registrados en la provincia.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes, mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional prosiguen las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la organización.

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