Hasta la fecha, los Bomberos en Cusco han acudido a casi 20 incendios forestales, la mayoría de ellos registrados en zonas rurales o periurbanas.

Sin embargo, recientemente un incendio de gran magnitud llamó la atención cerca a la Ciudad Imperial, en la zona de Llaullipata, perteneciente al conocido sector de Sacsayhuamán.

Tras la alerta se activó el protocolo de emergencia, desplegando al personal de Bomberos y Serenazgo para atender la emergencia. Gracias al trabajo articulado el incendio fue controlado, evitando su propagación hacia zonas patrimoniales.

“La Policía Nacional del Perú intervino a un presunto responsable, quien, según información preliminar, presentaría problemas de salud mental. El intervenido quedó a cargo de la PNP para las diligencias e investigaciones correspondientes”, citaron desde la municipalidad de Cusco.

Las autoridades cusqueñas mencionaron que este siniestro se logró controlar rápidamente, sin embargo logró afectar hasta cuatro hectáreas de campos y pastizales.

DATO:

- Desde los Bomberos Cusco han llamado a los gobiernos locales a implementar mejor a sus compañías y efectivos voluntarios, señalando que por ley deben proveerles de unidades y herramientas que les ayude a cumplir mejor su labor.