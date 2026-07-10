Efectivos de la Comisaría de Cusco lograron la detención en flagrancia de dos sujetos acusados por el delito contra el patrimonio cultural, en la modalidad de daños a bienes del patrimonio cultural de la nación al haber grafiteado un muro de factura inca.
El hecho se registró el último viernes a las 03:30 horas, en la calle Loreto del distrito del Cusco, donde Joaquín P. (23) y Leonardo V. (23) fueron intervenidos por la presunta afectación física de monumentos arqueológicos, al haber realizado pintas y grafitis sobre los muros incas de la citada arteria.
Asimismo, durante la acción policial a los imputados se les incautó una lata de pintura en spray de color blanco, la cual habría sido utilizada para la comisión del ilícito penal.
Los detenidos y la especie incautada fueron puestos a disposición de las autoridades policiales correspondientes para el inicio de las diligencias de ley, con el conocimiento del representante del Ministerio Público.
DATO:
- Tras el hecho llegaron al lugar especialistas del Ministerio de Cultura para llevar a cabo la restitución del muro inca a través de técnicas de limpieza que no afecten los lienzos pétreos.
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