Acusados por delito al patrimonio fueron detenidos a escasos metros de la plaza mayor de la Ciudad Imperial.
Acusados por delito al patrimonio fueron detenidos a escasos metros de la plaza mayor de la Ciudad Imperial.

Efectivos de la Comisaría de Cusco lograron la detención en flagrancia de dos sujetos acusados por el delito contra el patrimonio cultural, en la modalidad de daños a bienes del patrimonio cultural de la nación al haber grafiteado un muro de factura inca.

El hecho se registró el último viernes a las 03:30 horas, en la calle Loreto del distrito del Cusco, donde Joaquín P. (23) y Leonardo V. (23) fueron intervenidos por la presunta afectación física de monumentos arqueológicos, al haber realizado pintas y grafitis sobre los muros incas de la citada arteria.

Asimismo, durante la acción policial a los imputados se les incautó una lata de pintura en spray de color blanco, la cual habría sido utilizada para la comisión del ilícito penal.

Los detenidos y la especie incautada fueron puestos a disposición de las autoridades policiales correspondientes para el inicio de las diligencias de ley, con el conocimiento del representante del Ministerio Público.

DATO:

- Tras el hecho llegaron al lugar especialistas del Ministerio de Cultura para llevar a cabo la restitución del muro inca a través de técnicas de limpieza que no afecten los lienzos pétreos.

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