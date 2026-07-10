El presidente José María Balcázar tomó juramento ayer a Flavio Cruz Mamani, congresista de Perú Libre, como nuevo titular del Ministerio de Trabajo, en reemplazo de Freddy Solano.

Con esta designación, a menos de 20 días del inicio del nuevo gobierno, el Gabinete suma a un representante del partido fundado por el prófugo Vladimir Cerrón.

Cruz ha expresado reiteradamente su respaldo al líder de dicha agrupación y ha defendido su participación en la vida política.

Durante la campaña de las Elecciones Generales (EG) 2026, el hoy ministro esperaba que el Tribunal Constitucional (TC) permitiera a Cerrón participar en la contienda electoral, especialmente en el debate presidencial de primera vuelta.

“Nosotros estamos con esta esperanza (...) Quisiéramos que entre al debate”, declaró el excandidato al Senado el 6 de marzo de 2026.

Su respaldo también quedó reflejado en la red social X, donde promovía la candidatura de Cerrón.

“Su liderazgo sigue creciendo y muchos lo dicen claro: si estuviera en libertad, ganaría en primera vuelta. La voz popular ya habló”, publicó el 10 de febrero.

Perfil

Cruz es abogado por la Universidad Nacional del Altiplano y bachiller en Ciencias Jurídicas y Políticas por la misma casa de estudios.

Además, tiene una maestría en Derecho, con mención en Derecho Empresarial, por la Universidad Alas Peruanas.

También estudió Educación y cuenta con formación como profesor de secundaria en la especialidad de Lengua y Literatura.

Antecedente

Según Infobae, el hoy ministro registra una sentencia por alimentos, la que declaró cuando postuló a las Elecciones Generales 2021.

La sentencia deriva de una demanda presentada en 2001 por la madre de su hijo, quien solicitó que se fijara una pensión equivalente al 40% de sus ingresos. Ella aseveró que Cruz incumplía con sus obligaciones como padre.