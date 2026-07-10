La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, manifestó su confianza en que el próximo Gobierno impulse el fortalecimiento de las unidades de flagrancia a nivel nacional como parte de la estrategia para enfrentar la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada.

Tello señaló que el objetivo es asegurar la continuidad de este modelo mediante la asignación de recursos públicos para el periodo fiscal 2026.

El pronunciamiento se produce en el contexto del proceso de transferencia hacia el gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

El Poder Judicial informó que entre 2025 y lo que va de 2026 las unidades de flagrancia recibieron 51 mil 122 casos, de los cuales 47 mil 279 fueron resueltos. Según el reporte oficial, ello representa una capacidad de respuesta del 93 %, con procesos atendidos en plazos menores a 72 horas.

Durante su intervención, la titular del Poder Judicial sostuvo que “este sistema ha venido a quedarse” y que “es un ensayo de laboratorio”.