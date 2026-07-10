El gobierno de José María Balcázar sumó ayer una nueva baja en su Gabinete Ministerial. Freddy Solano González “renunció” a la titularidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), solo tres días después de la publicación de una denuncia periodística en su contra. Sin embargo, el Ejecutivo no aceptó la dimisión y puso fin a su nombramiento.

La difusión de un aparente certificado de trabajo falso, que utilizó para acceder a cargos públicos, habría sido el detonante para que se corten los lazos entre el Gobierno y Solano González.

La medida, que se oficializó mediante una resolución suprema en el Diario Oficial El Peruano, evidenció el descontento del Ejecutivo. Con el apartamiento de Freddy Solano, el MTPE alberga ya a su undécimo titular en este quinquenio.

Salidas

Solano González hizo pública su dimisión la mañana de ayer, en su cuenta de la red social X. En ella compartió su carta de renuncia, enviada al actual mandatario.

De acuerdo con el ahora exministro, “los cuestionamientos formulados en los últimos días”, por parte de la prensa, “han generado un escenario político y mediático que (…) amenaza con desviar la atención de las prioridades que el país exige al MTPE”.

“Frente a ello, reafirmo con absoluta convicción que jamás he cometido acto alguno contrario a la ley, a la ética o a los deberes inherentes a la función que me fue confiada”, aseguró.

El último domingo 5 de julio, el programa Cuarto Poder denunció que Freddy Solano presentó un certificado de trabajo aparentemente falso para acceder a seis cargos públicos; el más reciente: el de ministro de Trabajo.

El documento en mención, con fecha del 30 de noviembre de 2017, refiere que Solano se desempeñó como jefe del área legal de la empresa Service JVC S.R.L. El texto lleva la firma de su supuesto gerente general: Carlos Ubillús Urbina.

​​​Sin embargo, el 11 de junio de 2024 Ubillús alertó al Ministerio de Trabajo que “el documento o certificado de trabajo no es auténtico, no es la firma del gerente general”.

“No es nuestro documento u hoja membretada, en el documento dice Service JVC S.R.L. y nuestra empresa es Service JCU S.R.L.”, detalló en el citado oficio.

“Me extrañó que sea ministro a pesar de todo. No sé cómo lo habrá hecho”, agregó Ubillús para el dominical.

Con relación a su uso, el certificado en cuestión fue parte del legajo de Solano para acceder, en octubre de 2023, al cargo de jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Luego asumiría otros cinco cargos públicos con el mismo expediente: en septiembre de 2024, como director de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento (Ministerio de Educación); en marzo de 2025, como director ejecutivo del Programa Nacional Social Contigo, con un sueldo de 25 mil soles; en diciembre de 2025, como presidente del directorio de Corpac, con un sueldo que oscilaba entre los 15 mil y 19 mil soles; gerente general de Promperú (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), con un salario similar al último citado; y, finalmente, en mayo de 2026, ministro de Estado.

Ruleta

El país ha tenido 11 ministros de Trabajo en los últimos cinco años. Cuando Pedro Castillo juró como presidente de la República, en julio de 2021, tras llegar al poder con el partido político Perú Libre, colocó al frente de la cartera a Iber Maraví, hoy senador electo de Juntos por el Perú​.

La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) recogió declaraciones que relacionaron a Maraví con presuntas acciones subversivas en la década de 1980. Uno de los testimonios fue de un integrante de Sendero Luminoso, identificado como Juan Alarcón Gutiérrez, quien lo señaló como participante en el apedreamiento a un hotel de turistas junto a la terrorista Edith Lagos.

Tras esta gestión, que duraría poco más de dos meses, llegaron figuras como la también perulibrista Betssy Chávez, seguida por Juan Ramón Lira y Alejandro Salas, quien dimitió tras el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

En el mandato de Dina Boluarte, exvicepresidenta de Castillo, Eduardo García, Alfonso Adrianzén, Fernando Varela y Daniel Maurate estuvieron al frente del MTPE. Este último ocupó el cargo por mayor tiempo: dos años, un mes y ocho días.

Finalmente, Óscar Fernández encabezó la cartera en el gobierno de José Jerí y continuó en el mencionado puesto hasta que Balcázar asumió la conducción del Ejecutivo. Solo tres meses después, Freddy Solano llegaría al cargo.