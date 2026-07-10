Ya hay fecha. El presidente José María Balcázar se reunirá con la presidenta electa Keiko Fujimori el próximo jueves 16 de julio por la mañana.

La cita entre ambas autoridades se realizará en Palacio de Gobierno, un día después de que la lideresa de Fuerza Popular (FP) reciba de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sus credenciales como máxima representante del Perú.

Keiko Fujimori ha sostenido reuniones con diferentes políticos en estos días, como Rafael López Aliaga. (Foto: Redes sociales de Keiko Fujimori)

DETALLES

Ayer por la mañana, el mandatario Balcázar acudió a la oficina de la presidenta electa en San Isidro a fin de tener una reunión inicial.

Tras el encuentro ofrecierossssn un pronunciamiento en conjunto a la prensa.

Keiko Fujimori agradeció la visita del jefe de Estado, así como a los integrantes del actual Gabinete Ministerial que permiten realizan el proceso de transferencia sin inconvenientes.

“Ya lo equipos de transferencia empezaron a hacer su trabajo, están recabando información en cada uno de los ministerios y en el despacho del primer ministro. Quería presidente agradecerle también la disposición que hay de los ministros de otorgar la información”, afirmó.

La lideresa naranja dijo que en el encuentro, intercambiaron ideas y varios consejos.

Por su parte, Balcázar le deseó éxito a Fujimori.

“Esta visita protocolar era para reiterar nuestra felicitación (…). Creo que un buen gobierno con buenos propósitos es lo que necesita el país, con diálogo permanente”, apuntó.

José María Balcázar sobre Keiko Fujimori: “Hemos felicitado como corresponde a la presidenta”. (Composición: Diario Correo)

ENCUENTROS

Más tarde, Keiko acudió hasta el distrito de El Rímac para supervisar trabajos de prevención contra el Fenómeno El Niño junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Allí, respondió a la prensa sobre los cuestionamientos contra su jefe de transferencia, Marco Vinelli, quien es investigado por la Fiscalía por la presunta comisión del delito contra la administración pública.

“Él ha sido funcionario público y como todo funcionario siempre está expuesto a tener alguna denuncia, él ya ha aclarado. Yo ratifico mi confianza, es un profesional competente”, indicó.