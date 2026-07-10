El exprocurador público de la Contraloría, Amado Enco, informó que presentará una acción de amparo y una medida cautelar para dejar sin efecto su destitución.
En declaraciones a RPP, afirmó que la decisión vulnera la normativa que garantiza la permanencia de los procuradores seleccionados por concurso público.
Enco cuestionó la actuación de la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, al considerar que su salida carece de sustento legal.
“Está cometiendo un abuso de autoridad producto de su falta de conocimiento (de Caruajulca) y de su falta de competencia para ejercer dicho cargo”, manifestó.
El exprocurador indicó que asumió el cargo tras superar un concurso público realizado en 2023 y precisó que, conforme a una modificación del Decreto Legislativo N.° 1326, quienes ingresaron bajo ese mecanismo ejercen funciones por un periodo de cinco años.
La Procuraduría General del Estado dispuso concluir la designación de Enco por “pérdida de confianza”, decisión adoptada por unanimidad en una sesión extraordinaria de su Consejo Directivo.
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