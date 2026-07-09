En Cusco se confirmó el hurto de tres laptops de propiedad del Ministerio de Cultura, las mismas que estaban asignadas a un numero similar de personal perteneciente a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco.

Francisco Solis, jefe del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, dio más detalles al respecto, señalando que aún no saben quién o quiénes se llevaron los equipos y que todo se halla en plena investigación.

“Se ha hecho la denuncia correspondiente, esto pasó entre el viernes al lunes, las laptops se han sustraído de una de las oficinas, contienen información del trabajo profesional que se realiza en Sacsayhuamán”, señaló.

Sobre las indagaciones acotó que en la zona sí existe una cámara de vigilancia, sin embargo los ladrones habrían ingresado por una ventana en un lugar sin cobertura en vídeo.

“Se está haciendo todo el procedimiento, se ha dado memorándum a los que estaban de turno para que respondan sobre lo que pasó”, culminó.

MISA EN SACSAYHUAMÁN CON EL PAPA

Una delegación del Vaticano llegó la semana anterior a Cusco para iniciar las coordinaciones de la visita del papa León XIV, prevista para la primera quincena de noviembre.

La comitiva encabezada por monseñor Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana y monseñor José Flórez, coordinador de los viajes apostólicos del pontífice se reunió con el alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja para avanzar en la planificación del eventual recorrido papal.

Se supo que se realizaron visitas técnicas a los espacios considerados para las actividades. Entre las propuestas que se encuentran en evaluación figura la realización de una misa en el parque arqueológico de Sacsayhuamán. La opción busca contar con un espacio que permita la participación de una mayor cantidad de fieles cusqueños.

De concretarse el viaje, esta sería la segunda vez que un papa llega a la Ciudad Imperial. El primer pontífice en visitar Cusco fue Juan Pablo II, quien arribó a la región hace 41 años durante su recorrido pastoral por el Perú.