Las autoridades de Cusco han confirmado que se registró el primer fallecido por incendio forestal en lo que va de la temporada 2026.

El lamentable hecho se registró en el sector denominado Torreblanca, distrito de Yanatile, provincia de Calca.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional Cusco se informó que la persona fallecida se encontraba realizando el roce (quema) para la supuesta preparación de su terreno de cultivo, cuando el fuego se salió de control.

NO LLAMARON A LOS BOMBEROS

Según el Reporte Complementario N° 721 – 08/07/2026/ del Coer Cusco, se informó que a las 17:30 horas del último miércoles, el incendio forestal fue extinguido por personal de Seguridad Ciudadana y Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad de Yanatile, Policía y pobladores de la zona, no teniéndose la presencia de bomberos en la zona.

Esta información fue confirmada por el brigadier mayor CBP Johanes Taboada, jefe de la IX Comandancia Departamental de Bomberos de Cusco, quien mencionó que se enteraron acerca del lamentable hecho a través de las noticias.

“No se nos reportó a nosotros la emergencia, nos enteramos por las noticias, es un hecho lamentable. Llamamos a los pobladores a evitar realizar este roce de terrenos, por más que sea algo tradicional, compromete la vida y la salud de las personas, animales y el medio ambiente”, refirió.

El jefe de los Bomberos en Cusco también llamó a los gobiernos locales a implementar más a sus compañías de bomberos, dado a que esto se encuentra enmarcado dentro de la ley y es su obligación velar por el buen desempeño de las unidades que tienen en su jurisdicción.

DATO:

Posterior al hecho el Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver, que pertenecía al poblador Flavio Livano (72).