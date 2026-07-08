La noche del último martes, un tráiler de paquetería se despistó para posteriormente caer a un río a la altura del puente Casinchihua, distrito de Pichirhua en la región Apurímac.

Como consecuencia del accidente, resultaron heridos Guillermo Q. (46), conductor del camión de transporte de la empresa Shalom, y su copiloto Warner H. (46), quienes fueron rescatados de las aguas del río Casinchihua por personal de la Comisaría de Casinchihua.

Los lesionados fueron auxiliados inicialmente al establecimiento de salud de Casinchihua para recibir atención médica de emergencia, siendo posteriormente evacuados al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay.

Según el diagnóstico preliminar, el conductor presentaría fractura de costillas y diversas laceraciones, mientras que el copiloto presenta contusiones y laceraciones corporales.

Las diligencias y pericias correspondientes continúan para determinar las circunstancias y causas del accidente, así como para el retiro de la unidad siniestrada y el restablecimiento del tránsito vehicular.

Tras el hecho, la carretera Interoceánica que conecta a Challhuanca y Abancay, permaneció cerrada para las labores de rescate, generado una gran congestión vehicular que luego se disipó.