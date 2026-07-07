Una delegación del Vaticano llegó este martes a la ciudad del Cusco para iniciar las coordinaciones de la visita del papa León XIV al Perú, prevista para la primera quincena de noviembre. El grupo arribó procedente de Chiclayo en un avión de la Fuerza Aérea del Perú y continuará con las evaluaciones de los posibles escenarios para las actividades oficiales.

La comitiva está encabezada por monseñor Guillermo Inca, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, y también la integra monseñor José Naúm Jairo Flórez Castañeda, coordinador de los viajes apostólicos del pontífice. Durante su permanencia en la región sostendrán reuniones con autoridades civiles y representantes de la Iglesia.

Evaluarán lugares para actividades oficiales

El alcalde provincial del Cusco, Luis Pantoja, informó que la delegación se reunirá con representantes del Arzobispado del Cusco y de la Municipalidad Provincial para avanzar en la planificación del eventual recorrido papal. Además, indicó que se realizarán visitas técnicas a los espacios considerados para las actividades.

Entre las propuestas que se encuentran en evaluación figura la realización de una misa en el parque arqueológico de Sacsayhuamán. La opción busca contar con un espacio que permita la participación de una mayor cantidad de fieles cusqueños.

Cusco prepara acciones para la visita

La Municipalidad Provincial del Cusco conformó una comisión especial encargada de coordinar aspectos relacionados con seguridad ciudadana, fiscalización, limpieza pública y acondicionamiento del Centro Histórico. Estas acciones forman parte de la planificación previa ante la posible llegada del pontífice.

El alcalde señaló que la delegación permanecerá durante este martes en la ciudad para revisar los lugares propuestos y recoger información sobre las condiciones de cada espacio. Las evaluaciones permitirán definir los detalles logísticos de la visita.

De concretarse el viaje, esta sería la segunda vez que un papa llega a la Ciudad Imperial. El primer pontífice en visitar Cusco fue Juan Pablo II, quien arribó a la región hace 41 años durante su recorrido pastoral por el Perú.