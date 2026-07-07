Tras la intoxicación que afectó a 11 turistas en el interior del hotel ‘Nodo’, ubicado en la calle Santa Teresa - centro de Cusco, la municipalidad provincial realizó una nueva intervención en el local para verificar las condiciones de atención y el cumplimiento de la normativa vigente.

Si bien el establecimiento contaba con Licencia de Funcionamiento y Certificado Itse vigentes, durante la inspección se habrían detectado deficiencias sanitarias, alimentos en descomposición e insumos no aptos para el consumo, por lo que se dispuso su clausura y el decomiso de los productos.

“La comuna provincial reafirma su compromiso de fortalecer las acciones de fiscalización para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros”, señalaron inspectores municipales.

DESCUIDO QUE PUDO SER FATAL

La semana pasada, agentes de Seguridad Ciudadana de Cusco, con el apoyo de la Policía, Bomberos, ambulancias particulares y personal de salud, atendió una emergencia registrada en el Hotel ‘Nodo’, ubicado en la calle Santa Teresa, centro de Cusco.

En el lugar, 11 turistas de nacionalidad colombiana, española, brasileña y estadounidense, entre ellos una menor de edad, presentaron síntomas por una presunta intoxicación.

Los afectados fueron evacuados al Hospital de Contingencia de Santiago, donde recibieron atención médica especializada. De acuerdo con la evaluación preliminar, el diagnóstico fue intoxicación por Cypermethrin, un insecticida utilizado para el control de plagas.

Las primeras investigaciones apuntan a que una fumigación realizada en el establecimiento habría ocasionado en cuadro de intoxicación. Si bien la fumigación se habría llevado a cabo por un tercero contratado, los permisos fueron dados por el personal del hotel.