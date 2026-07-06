La mañana del último lunes, personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional - Coer Cusco, llegó hasta la localidad de Lucre, provincia de Quispicanchi, para continuar con el monitoreo de afectaciones tras los sismos ocurridos la anterior semana en la zona.

Durante la mañana del 3 de julio de 2026 se registraron dos eventos sísmicos consecutivos en la provincia de Quispicanchi. El primero ocurrió a las 08:15 horas, con una magnitud de 3.7 y una profundidad de 11 km, con referencia a 4 km al norte de Lucre.

Posteriormente, a las 08:47 horas, se registró una réplica de magnitud 3.4 y 10 km de profundidad, localizada 5 km al norte de Lucre. De acuerdo con el reporte del IGP, la intensidad del sismo principal fue de III–IV en la escala de Mercalli Modificada.

Ambos eventos fueron percibidos por la población de diversos distritos de la región Cusco, principalmente en la provincia de Quispicanchi. Según el monitoreo realizado por los responsables de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), hasta el momento no se han reportado daños a la vida, la salud ni a la infraestructura.

Sin embargo, se reportó afectación en el techo de un aula de la Institución Educativa Inicial N.° 466 en el distrito de Lucre. Como medida preventiva, los estudiantes de la citada institución continúan desarrollando sus actividades académicas en un ambiente seguro, sin interrupción del servicio educativo.

Los responsables de GRD de las municipalidades continúan efectuando el monitoreo de sus respectivas jurisdicciones para identificar posibles afectaciones y reportar cualquier novedad, junto con sus equipos vienen realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades - Edanse, para determinar el nivel de afectación ocasionado por el evento.