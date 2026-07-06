El Hospital Nacional Adolfo Guevara de EsSalud Cusco cumple cuatro décadas de servicio, siendo el principal establecimiento de salud de alta complejidad de la macrorregión sur, poniendo al servicio de la población tecnología e innovación para la atención de más de 450 mil asegurados de las regiones de Cusco, Apurímac y Madre de Dios.

Durante estos 40 años, el hospital ha marcado hitos que lo convierten en un referente nacional. Cuenta con la certificación de Hospital Amigo de la Madre y el Niño, promoviendo una atención humanizada y de calidad para las gestantes, madres y recién nacidos.

Uno de sus mayores logros es haberse consolidado como el único hospital trasplantador de la región. A la fecha su equipo multidisciplinario realizó con éxito 118 trasplantes renales; así mismo realiza trasplantes de córnea y de médula ósea.

Esto es posible gracias al funcionamiento del único Laboratorio de Histocompatibilidad y Biología Molecular de la región, equipado con tecnología de alta especialización y profesionales capacitados, pieza fundamental para el desarrollo de los programas de trasplante y el diagnóstico de enfermedades complejas.

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Su categoría de hospital nivel III-1 le permite resolver patologías de alta complejidad en especialidades como cirugía general, oncología, neurocirugía, traumatología y ortopedia, cirugía cardiovascular, nefrología, urología, ginecología, entre otras, evitando que cientos de pacientes tengan que ser derivados a otras ciudades para recibir tratamiento especializado.

“Cabe señalar que con la mirada puesta en el futuro, la Red Asistencial de EsSalud Cusco continúa impulsando importantes proyectos de modernización para fortalecer áreas estratégicas. Al conmemorar sus 40 años de vida institucional, el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco reafirma su compromiso de seguir innovando y creciendo para brindar una atención cada vez más segura, humana y especializada, manteniéndose como el principal referente de salud de alta complejidad del sur del Perú y un orgullo para EsSalud y la población asegurada”, señalaron desde la dirección del nosocomio.