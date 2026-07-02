El Ministerio Público del Cusco, a través del 1er. Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco, logró que se imponga una condena de tres años y cuatro meses de pena privativa de libertad con carácter de efectiva contra Marisol Torres Taipe, por la comisión del delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado Peruano.

Los hechos se remontan al 19 de enero de 2019, cuando Torres Taipe, aprovechando su cargo como secretaria de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional del Cusco, entregó una bandeja de cuy al entonces director de dicha dependencia, dentro de la vianda, la imputada ocultó una billetera con 2000 soles y una lista con los datos de cuatro personas incluyendo a su hijo mayor y al padre de sus menores hijos, con el fin de que fueran contratados en la institución, el funcionario rechazó el acto de soborno, confrontó a la servidora y denunció el suceso.

Junto con la pena de cárcel, el órgano jurisdiccional sancionó a la exservidora pública con cinco años de inhabilitación para ejercer u obtener cualquier cargo o función pública, adicionalmente, la sentencia establece el pago de 425 días multa, que equivalen a 3293.75 soles, así como el abono de una reparación civil fijada en 3000 soles a favor del Estado Peruano.

Debido a que la sentenciada no cumplió con abonar la caución económica de 3000 soles estipulada como requisito antes de la lectura del fallo, el juzgado procedió a revocar las reglas de conducta para la no ejecución provisional de la sentencia, en consecuencia, se ordenó la ejecución provisional de su condena, disponiendo oficiar a las autoridades para la inmediata ubicación, captura e internamiento de Torres Taipe en un establecimiento penitenciario, declarándose además improcedente su último recurso para intentar sustituir el pago por un vehículo.