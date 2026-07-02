La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informa que, de manera excepcional, se ha dispuesto otorgar una tolerancia de 30 minutos al horario oficial de ingreso al Parque Arqueológico de Pisaq.

En ese sentido, el acceso al monumento se permitirá únicamente hasta las 17:00 horas, manteniéndose como horario oficial las 16:30, conforme se establece en el Boleto Turístico.

Esta medida tiene como finalidad brindar una facilidad a los visitantes que, por circunstancias imprevistas, puedan registrar retrasos en su llegada, sin comprometer las condiciones de seguridad durante el recorrido por el monumento arqueológico.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco precisa que no se autorizará el ingreso después de la hora indicada debido a que la disminución de la luz natural incrementa el riesgo de accidentes durante la visita.

“La seguridad de los visitantes constituye una prioridad. En ese marco, esta disposición es de estricto cumplimiento. Se invoca a los visitantes, agencias y operadores turísticos a planificar oportunamente su ingreso al Parque Arqueológico de Pisaq, a fin de contribuir al desarrollo de una visita segura, ordenada y responsable”, citaron desde el Ministerio de Cultura Cusco.