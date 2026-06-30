Luego de más de un mes de búsqueda, las autoridades cusqueñas creen haber hallado los restos del turista estadounidense Ian Treger (29), quien desapareció el último 13 de mayo, cuando realizaba actividades de senderismo y caminata hacia la Montaña de Siete Colores.

El último martes, el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, señaló a Correo que personal de la Comisaría de Pitumarca (Canchis), halló un cuerpo con características muy similares a las del visitante desaparecido.

“Se ha ubicado un cadáver de sexo masculino en el sector de Patacancha, perteneciente a la comunidad de Piñahua. Tiene características del turista que desapareció, se halló algunas prendas de vestir que coinciden con las del desaparecido, como un gorro blanco, una polera que coincide con sus prendas, además del cabello rubio que presentan los restos”, señaló.

También mencionó que hasta el lugar se desplazaron agentes de los Kallpas, Rescate y Criminalística, a fin de realizar el peritaje correspondiente al lugar, así como recuperar los restos que serán evaluados para confirmar si se trata o no del turista desaparecido.

SALIÓ DE CAMINATA Y NO VOLVIÓ

Ian Treger salió de su hospedaje en Cusco el último 13 de mayo, había señalado que se iba de caminata a la Montaña de Siete Colores, sin embargo las autoridades locales descartaron que haya llegado a dicho atractivo turístico, desde ese día su paradero fue un misterio.

Tras su desaparición llegó a Cusco la madre del visitante, Mishell Ludwig, quien, lágrimas en los ojos pidió toda la ayuda posible por parte del Gobierno, Policía y pobladores, a fin de hallar a su único hijo.

“Él nunca había hecho esto antes, a él gusta de hacer caminatas y viajar pero siempre regresó, antes de partir él dijo que iría a un lugar donde no había servicio de celular por seis días, él es muy competitivo y está bien entrenado, fue boy scoutt y tiene entrenamiento en vida silvestre y primeros auxilios”, citó.

“Llamo a las personas que tienen cámaras por la zona de avenida Ejército para que nos puedan dar las imágenes, él no salió de Perú porque dejó su pasaporte y la Embajada de Estados Unidos ha revisado los vuelos y no ha salido del país. Yo creo que él se hirió realizando su recorrido y ahora está siendo cuidado por buenas personas, es lo que ruego”, acotó.

De otro lado, el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Policía en Cusco, confirmó que un helicóptero del Ejército Peruano realizó sobrevuelos en las zonas adyacentes al nevado Ausangate y Montaña de Siete Colores.