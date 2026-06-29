La tarde del último domingo, fueron presentados en Cusco dos presuntos integrantes de la banda que recientemente desató una balacera en las carreteras de Quiquijana, donde balearon a un chofer que terminó volcando su camión hasta un barranco, dejando el saldo de seis personas fallecidas.

Joel Salazar (18) alias ‘Montana’ y Juan Pacheco (39) alias ‘Pachuco’, son las personas que integrarían la banda denominada ‘Los Patrones del Sur’, implicada, según la Policía, en una serie de asaltos al sur del Perú e incluso en el país de Bolivia.

La detención se dio luego de un trabajo de seguimiento por parte de la Policía de Investigación de Crímenes de Cusco, que descubrió el escondite de los presuntos asaltantes, llegando a dar con su paradero, donde también hallaron material bélico, drogas, e incluso vestimenta de la Policía.

“En dos inmuebles de Cusco se les halló seis chalecos y tres gorras de la Policía, 40 municiones calibre 38, drogas, balanzas, celulares y otros (...) Esta banda se movilizaba entre Cusco, Puerto Maldonado, Arequipa, Puno y Bolivia, realizaban atracos en una ciudad y luego se movían a otra”, citó el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco.

IMPLICADOS EN MÁS ATRACOS

Según el jefe policial, los detenidos y sus compinches, tuvieron participación directa en el frustrado atraco al camión de ganaderos el último 25 de junio en Cusco, así como en los asaltos a grifos registrados en las localidades de: Anta, Quiquijana, Ocongate, Paruro y Espinar.

“Se está investigando si han realizado asaltos con estos chalecos de la Policía, ellos guardan silencio por el momento, sin embargo todo indicaría que se trata de esta misma banda, ya que las municiones halladas en su domicilio coinciden con las halladas en el lugar del último asalto”, acotó el general cusqueño.

Sobre los demás integrantes de ‘Los Patrones del Sur’: alias ‘Quiswar’, quien ya había purgado condena por diversos delitos en el penal de Challapalca, alias ‘Chucky’ y alias ‘El Gordo’, se supo que se hallan plenamente identificados y que su captura sería cuestión de días.

Mientras tanto ‘Montana’ y ‘Pachuco’ continúan detenidos en las instalaciones de la Divincri Cusco, donde permanecerían en silencio, como táctica frente a las graves acusaciones que se les imputan.

DATO:

- Joel Salazar (18) alias ‘Montana’, ya había purgado detención en el Centro Juvenil de Marcavalle, por un homicidio ocurrido cuando era menor de edad en el interior de una discoteca ubicada en la calle Belén (Cusco), al momento de su detención se hallaba con requisitoria vigente.

- Junto a los dos detenidos, la Policía intervino a dos personas más, uno de ellos madre de uno de los acusados, en cuya casa se halló todo el material bélico y de la Policía. También se inmovilizó el vehículo en el que habrían huido tras su última fechoría en Quiquijana.