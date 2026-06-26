Un saldo preliminar de seis personas fallecidas y cinco heridas, deja una balacera e intento de asalto a un camión en la región Cusco.

El hecho se registró la noche del último jueves en inmediaciones de la localidad de Ñañura, distrito de Quiquijana, provincia de Quispicanchi, donde el camión con placa de rodaje X5L-722 fue alcanzado por disparos en inmediaciones de un paraje alejado.

Uno de los disparos impactó directamente en el chófer de la unidad, quien perdió el control de la misma, volcándola hacia una pronunciada pendiente.

Como resultado del hecho fallecieron cuatro pasajeros adultos identificados como: Ierene Quispe, Grimaldina Mamani, Segundona Mamani y Nevia Mamani, así como dos menores de edad, uno de seis meses y otro de un año, teniendo que ser auxiliado el conductor baleado a una clínica local, donde su diagnóstico es reservado.

“Al parecer pusieron piedras en el camino a fin de asaltar el camión, ellos regresaban de una feria ganadera (...) Se trataría de la misma banda que ha estado cometiendo asaltos anteriormente, ya se está investigando”, citó el general PNP Virgilo Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco.