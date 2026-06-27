Un turista de nacionalidad francesa falleció luego de sufrir una descompensación mientras recorría la ciudadela de Machu Picchu, en la región Cusco. La emergencia ocurrió al interior del complejo arqueológico y activó el protocolo de atención y evacuación dispuesto para este tipo de situaciones.

La víctima fue identificada como Thierry François Roger, quien había ingresado el viernes 26 de junio para realizar una visita turística al monumento histórico. Alrededor de las 12:30 del mediodía comenzó a presentar problemas de salud, por lo que el personal del sitio arqueológico solicitó asistencia médica de inmediato.

Activaron protocolo de emergencia

El equipo de rescate del Ministerio de Cultura evacuó al ciudadano francés desde el interior de la llaqta hasta el tópico de la clínica Pardo, ubicado en la zona de ingreso al parque arqueológico. Tras una primera evaluación, los médicos dispusieron su traslado en ambulancia al centro de salud de Machupicchu Pueblo para que recibiera atención especializada.

Sin embargo, el turista falleció durante el trayecto pese a la atención brindada y a la activación de los protocolos de emergencia establecidos para estos casos. El Ministerio de Cultura expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál fue la causa del deceso del ciudadano francés. Esa información será determinada mediante las diligencias e investigaciones correspondientes.