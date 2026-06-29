En un gesto de solidaridad y empatía internacional, Cusco se moviliza para ofrecer su apoyo a los afectados por los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela. Durante los últimos días, varias organizaciones y ciudadanos comprometidos han trabajado en la recolección de ayuda humanitaria para los damnificados.

La comunidad cusqueña ha respondido con generosidad ante el llamado de ayuda. Familias, estudiantes y voluntarios de todas las edades han contribuido con su tiempo y recursos, no solamente en la ciudad de Cusco, sino en todo el Valle Sagrado de Los Incas y en distintas provincias.

“Estamos a una cuadra del colegio Romeritos para cualquier donación que puedan hacer, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, pueden colaborar con ropa en buen estado, no perecibles, medicinas y otros elementos de ayuda”, citó Mariluna Mendoza, encargada del centro de acopio ubicado en la urbanización San Borja - restaurante ‘Andinita’ (Cusco).

Según se supo, una vez que se complete la fase de recolección, las donaciones serán enviadas a través de una empresa de buses particular que colabora gratuitamente en la logística de distribución. Se espera que la ayuda humanitaria llegue a las comunidades más afectadas en Venezuela en los próximos días.

Mientras tanto, la situación en Venezuela sigue siendo crítica, y las autoridades de Cusco han instado a la población a continuar con las donaciones y el apoyo a largo plazo. La solidaridad demostrada por Cusco es un recordatorio de la capacidad de las personas para unirse en tiempos de crisis, sin importar fronteras ni diferencias.

DATO:

- En Venezuela trabaja un grupo de élite del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, del equipo USAR, que ya ha rescatado una persona con vida, luego de estar atrapada entre los escombros por más de tres días, con ellos se halla la unidad canina ‘Kayra’.