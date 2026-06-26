El Hospital Regional del Cusco otorgó el alta médica definitiva al 100 % de escolares que ingresaron de emergencia debido a un cuadro de intoxicación masiva. El director ejecutivo del nosocomio, Germán Vizcarra, confirmó que la tarde de este jueves abandonaron el establecimiento las últimas dos pacientes, ambas de 14 años de edad, sellando una jornada crítica que vivió la región en plena celebración cusqueña.

El grupo de afectados, evacuados al hospital de la Av. La Cultura, estuvo integrado por 15 alumnos de la Institución Educativa ‘Túpac Amaru II’, provenientes del distrito de Cusipata, en la provincia de Quispicanchi. Los escolares, con edades comprendidas entre los 12 y 16 años, ingresaron al Servicio de Emergencia del hospital cusqueño con síntomas severos que incluían vómitos, mareos, visión borrosa, agitación, dolor de cabeza, somnolencia y pupilas dilatadas, lo que obligó a una intervención médica inmediata.

A pesar de la sobredemanda de atenciones que ya registraba el nosocomio por las fiestas jubilares, el personal del servicio de emergencia actuó tuvo que acondicionar el espacio y recibir a los pacientes. Cabe precisar que el hospital recibió y estabilizó a 16 menores hasta las 22:00 horas, teniendo que derivar el último caso reportado hacia el Hospital Antonio Lorena debido al límite de la capacidad logística de camas y sillas de ruedas en ese instante.

Las dos últimas adolescentes en recibir el alta requirieron una monitorización más prolongada debido a antecedentes neurológicos preexistentes; sin embargo, tras rigurosas evaluaciones complementarias, los especialistas determinaron su evolución favorable y autorizaron su retorno seguro a casa. Todo fue constatado incluso por los comisionados de la Defensoría del Pueblo.

DATO:

- El caso de intoxicación masiva en el citado colegio se habría debido a una mala administración de pastillas en medio de una campaña de desparasitación. El caso se halla en investigación por parte de la Policía y Ministerio Público.