La búsqueda que inició el pasado 13 de mayo concluyó para las autoridades cusqueñas y los familiares de Ian Treger (29), turista que fue reportado como desaparecido hace casi un mes mientras se dirigía a la Montaña de Siete Colores.

Tras el hallazgo de un cuerpo, junto a elementos que parecían pertenecer al estadounidense, tanto la Policía como la madre de Ian confirmaron que se trataba de él.

“Se ha encontrado una tarjeta Visa a su nombre, hay que tener en cuenta que el cuerpo tiene tiempo de fallecido y se debe realizar todos los protocolos, pero su madre ya lo ha reconocido”, citó el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco.

Sobre los motivos de su fallecimiento, el mando policial no quiso adelantar conclusiones, señalando únicamente que la zona donde se le encontró es muy alejada y posiblemente se accidentó.

“Seguramente estaba haciendo turismo y se accidentó, él realizaba esta clase de turismo solo, parece que ha permanecido en ese lugar algunos días”, refirió, acotando que fue hallado junto a todas sus pertenencias, por lo que se descartaría cualquier tipo de incidente delictivo.

SALIÓ DE CAMINATA Y NO VOLVIÓ

Ian Treger salió de su hospedaje en Cusco el último 13 de mayo, había señalado que se iba de caminata a la Montaña de Siete Colores, sin embargo las autoridades locales descartaron que haya llegado a dicho atractivo turístico, desde ese día su paradero fue un misterio.

Tras su desaparición llegó a Cusco la madre del visitante, Mishell Ludwig, quien, lágrimas en los ojos pidió toda la ayuda posible por parte del Gobierno, Policía y pobladores, a fin de hallar a su único hijo.

“Él nunca había hecho esto antes, a él gusta de hacer caminatas y viajar pero siempre regresó, antes de partir él dijo que iría a un lugar donde no había servicio de celular por seis días, él es muy competitivo y está bien entrenado, fue boy scout y tiene entrenamiento en vida silvestre y primeros auxilios”, citó.

“Llamo a las personas que tienen cámaras por la zona de avenida Ejército para que nos puedan dar las imágenes, él no salió de Perú porque dejó su pasaporte y la Embajada de Estados Unidos ha revisado los vuelos y no ha salido del país. Yo creo que él se hirió realizando su recorrido y ahora está siendo cuidado por buenas personas, es lo que ruego”, acotó.

De otro lado, el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Policía en Cusco, confirmó que un helicóptero del Ejército Peruano realizó sobrevuelos en las zonas adyacentes al nevado Ausangate y Montaña de Siete Colores.

DATO:

Tras el hecho, las autoridades de Cusco llamaron a los visitantes nacionales o extranjeros a no realizar recorridos sin compañía o guía de turismo por parajes accidentados o desolados, llamando al cuidado y protección personal mientras se realiza actividades turísticas.