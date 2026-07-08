El Club Cienciano de Cusco celebra un hito significativo en su historia: 125 años de vida institucional. Este aniversario no solo conmemora más de un siglo de existencia, sino que también resalta el legado de un club que ha logrado inscribir su nombre en la historia del fútbol sudamericano como el único club peruano en alzarse con dos copas internacionales.

Fundado en 1901, el Club Cienciano ha sido un pilar del deporte en Cusco y un representante destacado del fútbol peruano a nivel internacional. La institución fue creada inicialmente como una entidad deportiva y cultural, destinada a promover la actividad física y el espíritu competitivo entre los jóvenes cusqueños.

El año 2003 marcó un hito en la historia del club y del fútbol peruano. Cienciano conquistó la Copa Sudamericana, superando al Club Atlético River Plate de Argentina en una final memorable. Este triunfo fue seguido por la obtención de la Recopa Sudamericana en 2004, al vencer al Club Boca Juniors, otro gigante del fútbol argentino. Estos logros no solo pusieron a Cienciano en el mapa internacional, sino que también elevaron el prestigio del fútbol peruano.

Para conmemorar este aniversario, el club ha organizado una serie de actividades que incluyen partidos amistosos, eventos culturales y homenajes a jugadores y entrenadores que han sido parte de su ilustre historia. La comunidad cusqueña y los aficionados de todo el país se han unido en esta celebración, mostrando su apoyo y aprecio por un club que ha brindado tantas alegrías.

RECONOCIMIENTO

Además, se espera que las autoridades locales y nacionales reconozcan la contribución del club al deporte y la cultura. La celebración de los 125 años de Cienciano es una oportunidad para reflexionar sobre su impacto positivo en la sociedad y su papel en la promoción del deporte en el país.

Mirando hacia el futuro, el club se ha comprometido a seguir desarrollando talento joven y a mantener su competitividad a nivel nacional e internacional. Con una visión renovada y un enfoque en el desarrollo sostenible, Cienciano busca continuar siendo un referente del fútbol peruano.

“El legado de Cienciano es un testimonio de la pasión, el esfuerzo y la dedicación de todos aquellos que han sido parte de su historia. Este aniversario no solo celebra el pasado glorioso del club, sino que también inspira un futuro prometedor para las nuevas generaciones de futbolistas y aficionados”, señalaron los directivos ciencianos desde Cusco.