El último miércoles por la mañana, dio inicio de manera oficial la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), que lleva a representantes de 33 países hasta la Ciudad Imperial para una serie de charlas y mesas de trabajo internacional.

Lego de un izamiento simbólico en la Plaza Mayor del Cusco, los ministros de los diferentes países se trasladaron hasta las instalaciones del Convento de La Merced, donde se presentó oficialmente el emblema CMDA de este año y se llevó a cabo la aprobación de postulante a País Sede de la XIX CMDA.

Cabe mencionar que las reuniones continuarán este miércoles y jueves en las mismas instalaciones, donde el evento protocolar concluirá con la presentación de conclusiones y recomendaciones de las Comisiones de Trabajo erigidas y el discurso de bienvenida a cargo del País Sede de la XVIII CMDA.

DESAFÍOS COMUNES

El ministro de Defensa de Perú, Amadeo Flores, destacó que el actual entorno estratégico demanda una mayor cooperación entre los países del hemisferio para hacer frente a desafíos comunes como el crimen organizado transnacional, el terrorismo, las amenazas cibernéticas, los desastres naturales y el acelerado desarrollo tecnológico.

Asimismo, citó que el diálogo político, el respeto al derecho internacional, la responsabilidad compartida y la construcción de alianzas son pilares fundamentales para fortalecer la seguridad, la paz y el bienestar de los pueblos.

“América que se une es una defensa que avanza, es el lema de la CMDA 2026, refleja el compromiso de los países participantes con una defensa basada en la cooperación, la confianza mutua y una visión estratégica compartida”, señaló desde Cusco.