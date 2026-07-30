El Gobierno Regional de Arequipa aseguró que la construcción del Hospital Camaná terminaría para el 27 de noviembre de 2026, fecha establecida en el cronograma acelerado de ejecución y que permitirá entregar la obra antes de culminar la gestión regional.

Según el gerente regional de Infraestructura, José Fabián Enríquez, la empresa ejecutora ratificó por escrito su compromiso de finalizar tanto la infraestructura como la implementación del establecimiento de salud para el plazo previsto.

De acuerdo a la información del Gobierno Regional de Arequipa el compromiso incluye la culminación del equipamiento médico y del mobiliario hospitalario, cuyos procesos de adquisición ya cuentan con las fichas técnicas aprobadas por la supervisión de la obra.

La fecha de entrega habría quedado consignada en un acta de compromiso suscrita entre las partes, la cual establece que el hospital estará completamente terminado y equipado el 27 de noviembre de este año, sin requerir recursos adicionales al presupuesto previsto para el saldo de obra, que asciende a 116 millones de soles.

El reinicio de los trabajos de saldo de obra fue en febrero de este año, luego de varios años de paralización y actualización del expediente técnico y el endeudamiento interno para el financiamiento.