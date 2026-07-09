De acuerdo con el último Índice de Competitividad Regional - Incore, la región Cusco se posiciona en el sétimo lugar a nivel nacional y se consolida entre las siete regiones más competitivas del país.

El Incore es una herramienta del Instituto Peruano de Economía (IPE). Mide qué tan bien aprovecha cada región del Perú sus recursos para generar bienestar. Evalúa a las 25 regiones del país usando más de 40 indicadores clave.

Según los resultados, Lima (7.5 puntos), Moquegua (7.5), Arequipa (7.0), Tacna (6.9), Ica (6.6), Lima Provincias (6.0) y Cusco (5.9) encabezan el ranking nacional consolidándose como las jurisdicciones con mejores condiciones para atraer inversiones, impulsar la productividad y generar bienestar económico.

Cabe indicar que, al año 2022 la región Cusco se ubicaba en el puesto 10 de posicionamiento nacional, escalando al puesto siete a nivel país para julio del presente año. El objetivo de la actual administración sería que Cusco se sitúe en el top cinco en bienestar y desarrollo regional a fines de 2026.

PILARES DE DESARROLLO

El Incore mide el desempeño de las regiones del país en una escala de cero a 10, considerando seis pilares fundamentales para el desarrollo. Evalúa el entorno económico, la infraestructura, la salud, la educación, el empleo y la calidad de las instituciones.

Estos indicadores permiten conocer las condiciones de bienestar, el acceso a servicios básicos, las oportunidades laborales y la eficiencia de la gestión pública, ofreciendo una visión integral del nivel de competitividad y desarrollo alcanzado por cada región.

“Dicho informe evidencia que la región imperial mantiene fortalezas en indicadores vinculados al dinamismo económico, la participación laboral, la conectividad y otros aspectos estratégicos que fortalecen su competitividad. Estos resultados responden a la ejecución de importantes proyectos de infraestructura vial, educativa, hospitalaria, saneamiento, impulso al turismo y desarrollo”, citó el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo.