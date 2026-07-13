Cinco instituciones educativas del distrito de Deán Valdivia, en la provincia de Islay, cuentan con sistemas de ósmosis inversa para abastecer de agua apta para el consumo a estudiantes y docentes, como parte de las medidas adoptadas frente a la contaminación del recurso hídrico en la jurisdicción.

Los equipos fueron entregados por la Municipalidad Distrital durante una ceremonia realizada en la institución educativa Virgen de Fátima, con la participación del alcalde, directores, docentes, padres de familia y alumnos. También se inició con la capacitación para el uso de los equipos.

Deán Valdivia instala equipos para purificar agua en cinco colegios ante contaminación de agua

Según la funcionaria, Katia Lujan, los sistemas de purificación de agua fueron instalados en los colegios Rubén Linares Linares, Virgen de Fátima, Luisa Begazo del Carpio, Ciro Alegría Bazán y Francisco López de Romaña. De acuerdo con la comuna, esta tecnología permite reducir la presencia de metales pesados, bacterias, virus, sales y otros contaminantes presentes en el agua, haciéndola apta para el consumo humano.

La implementación responde a la preocupación por la calidad del agua en el distrito. Según informó la municipalidad, en los últimos meses se han realizado coordinaciones con diversas entidades del Estado, denuncias ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), reuniones técnicas con el Gobierno Regional de Arequipa y muestreos de agua para atender esta problemática.

Durante la entrega, el alcalde Fernando Camargo señaló que el objetivo es proteger la salud de la comunidad educativa y reducir el riesgo de enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada.