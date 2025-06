Ante un incendio cada segundo es vital para salvar una vida o evitar que se expanda el fuego, sin embargo, esto parece no importarle a la ciudadanía en Huancayo, que no tuvo capacidad de reacción ante un simulacro inopinado que se realizó la mañana de ayer en el damero de la Incontrastable.

Simulacro

Fue organizado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), para identificar las dificultades que se tendría en el caso de ocurrir un incendio en cualquiera de los mercados del damero wanka.

El punto crítico, fue focalizado en la intersección de los jirones Piura y Atahualpa, una zona con cientos de ambulantes que invaden las vías a diario.

El vehículo cisterna principal de la Compañía de Bomberos N° 30 de Huancayo, demoró hasta más de el triple de tiempo, en llegar desde su base hasta el punto del siniestro. La principal barrera que halló en su recorrido, fue que los transportistas no cedían el pase o se colocaban a un lado de la vía para que la ayuda llegue a tiempo.

“Desde nuestra base ubicada en la esquina de los jirones Loreto y Áncash, hasta este lugar (jirones Piura y Atahualpa) deberíamos llegar en 3 minutos, porque está cerca, pero llegamos en 12 minutos, porque los vehículos no dan facilidades y comercios colocados en la vía”, refirió el jefe de la Compañía de Bomberos, capitán Kid Sáforas.

Mientras no llegaban los bomberos, por estar estancados en el tránsito, se pidió la intervención de los comercios formales que se tienen en el lugar. De las decenas que existen, solo tres de ellos optaron por prestar los extintores de emergencia, pero ninguno de ellos supo manejarlo con precisión y apagar el fuego.

Fueron los hombres de rojo quienes lograron sofocar las llamas, ante la atónita mirada de los ambulantes y transeúntes que pasaron por el lugar. Contralada la situación, se presentó otro problema para los voluntarios; tampoco pudieron salir con rapidez del lugar, ante la pasividad de los ambulantes que abarrotaron con productos de pan llevar y mercadería las principales vías de acceso y evacuación.

Resultados.

La evaluación preliminar de daños del Centro de Operaciones de Emergencias Local (COEL) de Huancayo reportó que, en un eventual incendio en cualquiera de los mercados, se tendría heridos, víctimas mortales y daños materiales de consideración, dando las cifras como: Mercado Modelo (3 fallecidos, 50 heridos, 20 damnificados y 100 afectados); en el mercado ExMaltería (1 fallecido, 50 heridos, 10 damnificados y 30 afectados); también se tiene cifras de los mercados Raez Patiño y Miguel Sotelo (1 fallecido, 50 heridos, 30 damnificados y 20 afectados).

Ante esta realidad, la gerente de Seguridad Ciudadana de la MPH, Patricia Alcántara Guerrero, evidenció la falta de preparación.

“No estamos preparados para un incendio, no hay cultura, no hay reacción. La gente al ver que se está quemando algo, no hacen nada. En los próximos días vendremos para enseñarles el uso de extintor y evacuación”, refirió.

Aprovechando el tumulto e incertidumbre de la población, un sujeto trató de robar un celular, pero fue capturado por los serenos de Huancayo, cuando se daba a la fuga.