Este 27 de febrero inician las ferias de productores ‘del campo a tu mesa’, que congregará a -por lo menos- 40 emprendedores que han forjado sus propias empresas para expender sus productos a los consumidores y sin intermediarios para evitar la especulación de precios. La novedad es que, hay muchos productos para la loncheras y desayunos de los escolares.

“Para producir un kilo de papa invertimos en semillas, fertilizantes, encima afrontamos el granizo, la helada y sequía y en chacra el intermediario paga hasta 50 céntimos por un kilo del papa. Por eso en la feria les vamos a vender directamente del campo a un sol con 40 céntimos, la papa yungay”, dijo Norma Vásquez, vicepresidenta de la cooperativa Sierra Central.

También expenderá la papa huayro macho, que es la que industrializan para la producción de las papas fritas en hojuelas.

“Para los niños, tenemos el desayuno de 10 semillas que tiene linaza, ajonjolí, trigo, maíz, cebada, polvo de cacao, algarrobo, maca, cañihua y quiwicha, con su consumo van a tener un buen rendimiento académico”, indicaron.

Janet De La Cruz, manifestó que desde Maravilca, las hortalizas como betarraga, nabo, acelga y lechuga, también se expenderán desde un sol.

Resaltó que la producción es libre de agroquímicos por lo que venden a programas sociales y pacientes con cáncer que lo requieren para su tratamiento.