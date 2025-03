El Congreso aprobó la moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por su “incapacidad” para hacer frente a la creciente ola de inseguridad ciudadana en el país. De los cinco congresistas de la región Junín, cuatro votaron a favor de la censura.

Incapaz

El congresista Edgard Reymundo, dijo que Santiváñez, fracasó en su gestión y que debió irse hace meses. “El ministro ha demostrado no solo ser incapaz para combatir eficientemente la inseguridad ciudadana, ha demostrado ser cómplice de las bandas criminales, impulsando reformas penales en favor de la delincuencia y debilitando las instituciones que persiguen el delito, no cabe duda que vivimos en una situación perversa, estamos en una situación crítica de miedo y muerte y el gobierno de la señora Boluarte es la principal responsable”, manifestó.

Aseguró que es evidente la postura de las bancadas que sostienen a este gobierno, pero, ante la presión social, el Congreso tenía la obligación de censurar a este ministro. “No olvidemos que el ahora exministro Santiváñez, ha sido abogado de policías mafiosos y corruptos, él tiene ese chip instalado en la cabeza, esa es su tendencia a favor de la delincuencia”, sostuvo.

Sin liderazgo

En tanto, el congresista David Jiménez también votó a favor de la censura, puesto que para él, la gestión de Santiváñez ha sido realmente nefasta en la lucha contra la delincuencia. “La permanencia del ministro en el cargo no ha significado mejoras en la seguridad ciudadana, sino todo lo contrario: un incremento exponencial de la criminalidad sin estrategias claras ni resultados efectivos”, señaló.

Agregó que, cada día, los peruanos viven con más miedo. “Las calles se han convertido en territorio de la delincuencia, donde los asesinatos, extorsiones y asaltos se han vuelto parte de la vida cotidiana. El país necesita un liderazgo firme y comprometido con un plan real y efectivo contra la delincuencia. La censura es una medida necesaria ante la inacción y la falta de resultados”, subrayó.

En contra

El congresista Ilich López, aseveró que votó a favor de la censura de Santiváñez porque hubo un aumento de la delincuencia ante la falta de políticas públicas y que también urge la reforma del sistema judicial. “Tiene que haber meritocracia en la selección de jueces y fiscales, no pueden seguir siendo elegidos por instituciones que tienen un alto componente político en sus decisiones, sino de manera independiente”, dijo.

Rechazó que haya existido blindaje por parte de algunas bancadas del Congreso. “No hubo blindaje. Yo, presenté un proyecto de ley para la reforma de la policía, para que los policías sancionados no regresen con demandas administrativas, y no era propicio generar inestabilidad en el sector. Pero no hubo capacidad de gestión del ministro y era urgente censurarlo”, refirió. Resaltó que hay una falta de institucionalidad de la PNP, del Ministerio Público y del Poder Judicial, y que la población está harta de ello. “Estoy a favor de la pena de muerte de los delincuentes”, sostuvo.

Finalmente, la congresista Silvana Robles votó a favor y dejó en claro que, “no nos dejemos engañar por quienes tardaron tanto tiempo y dejaron que se cobren vidas antes de atender un asunto de vital importancia para la ciudadanía. Son cómplices de esta crisis de inseguridad”.

