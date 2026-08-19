Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 8:00 p. m. del martes 18 de agosto, en el kilómetro 52+525 de la Carretera Central, a la altura del sector Yanachacra, distrito de Curicaca, provincia de Jauja.

El siniestro involucró a una miniván Foton Toano, de placa CHT-106, conducida por Walter Suazo Malpica (63), y un automóvil JAC JS2, de placa W6C-094, al volante de Kainer Aparco Méndez (31).

Tras el impacto, ambas unidades terminaron fuera de la carretera y presentaron daños materiales de consideración. La miniván quedó en la cuneta del lado derecho, mientras que el automóvil terminó aproximadamente a tres metros de la vía.

Agentes de la Policía de Carreteras Acolla acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las primeras diligencias.

Como consecuencia del choque, cuatro ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital de Jauja. El reporte médico preliminar indicó que presentaban policontusiones producto del accidente.

Los heridos fueron identificados como Meregildo Cuya Pérez (42), Jhon Ever Yanqui Yaranga (42), Maximiliano Noa Rojas (47) y Bertha Beatriz Bueno Echevarría (64).

Los conductores permanecieron en el lugar y participaron en las diligencias correspondientes. La Policía inició las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades del caso.