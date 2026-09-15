El candidato de Batalla Perú expuso sus principales propuestas para atender las necesidades que, según señala, permanecen pendientes en Chilca. Educación, agua, limpieza pública y obras viales son algunos de los ejes que plantea priorizar durante una eventual gestión municipal.

Durante el debate usted planteó llevar una universidad a Chilca, ¿cómo pretende hacerlo?

La educación es el mecanismo para poder salir adelante. Chilca es un distrito metropolitano, pero no tenemos una universidad ni institutos técnicos. No quiero hacer una propuesta populista diciendo que vamos a crear una universidad pública, porque eso depende del presupuesto del Estado. Lo que planteamos es traer una universidad privada. La municipalidad puede facilitar un terreno mediante una sesión de uso por 10 años, además de los permisos, licencias y el acceso vial. La inversión para construir la universidad estaría a cargo de la institución privada. También vamos a gestionar la llegada del Senati a Chilca. Tenemos que brindar alternativas para que nuestros jóvenes puedan acceder a una formación técnica sin tener que trasladarse a otros lugares.

Uno de los problemas más cuestionados en Chilca es la basura. ¿Qué propone?

Primero tenemos que cumplir los compromisos que se tienen con los vecinos de Auquimarca. Ellos tienen todo el derecho de reclamar si no se cumplen los acuerdos. También tenemos que mejorar la planta de residuos sólidos y, a mediano y largo plazo, buscar otros puntos, pero siempre con el consentimiento de los vecinos. Tenemos un problema de educación. Hay personas que botan basura en las calles. Tenemos que trabajar con las juntas vecinales y organizar a los recicladores por sectores y días para que puedan recoger los materiales reciclables.

En su plan de trabajo plantea llegar al 95% de cobertura de agua potable. ¿Cómo lo hará?

Se dice que para cambiar el mundo tienes que tener algo de locura y yo creo que sí la tengo. Como dirigente de Azapampa hemos encontrado una solución. Nuestro planteamiento es que el primer año podamos construir seis pozos tubulares y cuatro reservorios. Cada pozo tubular puede costar alrededor de 1.2 millones de soles. También hemos realizado el sondaje eléctrico vertical para identificar dónde está el agua. En Chilca hay agua, pero previamente se tiene que hacer este estudio.

Otro problema es la falta de pistas y veredas en varios sectores. ¿Cuál será su prioridad?

Hay sectores que están a menos de 10 minutos de la plaza Huamamarca y todavía no tienen agua, desagüe, pistas ni veredas. Los alcaldes se olvidan de los sectores periféricos. No podemos priorizar un palacio municipal cuando hay otras necesidades. Vamos a priorizar Chilca Alta, Peñalosa, el Esquema Azapampa, Echadero, Llamus y otros sectores. Queremos hacer pavimentos integrales.