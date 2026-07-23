Las cifras de afectados por el sismo del último sábado, siguen subiendo; mientras, los alcaldes y gerentes municipales lamentaron los problemas para subir la información al Sistema de Información para la respuesta y rehabilitación (SINPAD), lo que está generando demora en sincerar la cifras y que, por lo tanto, se distribuya la ayuda.

Hasta ayer, el Gobierno Regional informó que habían 5 fallecidos, cerca de 600 personas afectadas/damnificadas y aproximadamente, 250 viviendas dañadas o colapsadas en Huancayo y Chupaca.

No obstante, cada comuna -a medida que pasan los días- tiene una mayor cantidad de afectados, el gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Joshelim Meza informó que solo en los distritos de Huancayo, se tiene 250 viviendas en condición de inhabitable y hasta ayer en la tarde, ya habían demolido unos 50 inmuebles en su mayoría de construcción de adobe.

“Las familias están pernoctado en la calle”, aseguró y reconoció con preocupación que la provincia de Huancayo, no está preparada para asumir las consecuencias de un sismo.

En efecto, al recorrer los distritos afectados vemos a varias familias viviendo y durmiendo en las calles. Los que no tienen carpas entregadas por las autoridades, se las han improvisado con plástico y palos, otros, en el peor de los casos, usan los escombros de sus propias viviendas, como una negativa a abandonar su hogar.

Una pareja de pobladores usan su motocarga, el único bien que les queda y que pudieron salvar, como una vivienda temporal.

Los distritos que presentan daños

Por su parte, el alcalde de Huayucachi, Myler Vásquez informó que ayer subieron a la plataforma del SINPAD un reporte con más de 200 viviendas inhabitables, mientras que 141 inmuebles presentan daños y un total de mil personas afectadas, principalmente en el sector de Miraflores. Por eso pidió en la reunión con el Ministro de Vivienda, que se incluya en la emergencia a Huayucachi.

“En estos días, el sistema de Defensa Civil, no validaba el DNI de las personas y no permitía subir la información de los afectados eso le hemos informado al Ministro de Vivienda en la reunión”, precisó el gerente municipal de la Municipalidad de Viques, Robert Alminagorda.

En Viques, hay 76 viviendas inhabitables, cuyas familias requieren la entrega de carpas y, en adelante, módulos de vivienda. El Gobierno Regional de Junín dio 5 carpas y 10 más la comuna huanca, pero la gran mayoría no tiene un techo para vivir.

Los afectados

Según el reportes oficial, se ubican en Chupuro (Barrio Estrella Alta, Carmen Pampa, B. Centro, Puente, Carhuapaccha, Socos), Viques (barrio Los Ángeles, Ángeles, Huaucos), Huayucachi (Colpa, B. Miraflores) y Huacrapuquio. Las instituciones educativas afectadas en Huancayo son la I.E. 593, I.E. 1105 Breña, I.E. 30161, I.E. 30163, I.E. 188, I.E. 30201 (Chupuro), I.E. 505, I.E. 30031, I.E. Julio César Tello (Viques), I.E. 30204, I.E. Pronoei (Carhuapaccha), I.E. PRONOEI (Oylumpo), I.E. Quillispata e I.E. Santiago León.

En la provincia de Chupaca están afectadas , la I.E. San Juan, I.E. Simón Bolívar, I.E. 303, I.E. 528, I.E. 617, I.E. 3061, I.E. 30163, I.S.T.P. Jaime Cerrón Palomino, I.E. Amauta, I.E. Héroes de Chupaca y Santiago León. La tierra sigue temblando.

Ayer, a las 11.15 de la mañana se registró nuevamente un sismo cuyo epicentro fue a 17 kilómetros al sur de Chupaca, pero se sintió en el centro de Huancayo.

El Instituto Geofísico del Perú ya reporta, la sexta réplica y más de 25 contabilizadas, tras el sismo principal de 5.5 Mw (5.4MO) del 18 de julio, último. El IGP, informó que las réplicas son reajustes y redistribución de esfuerzos tectónicos de las rocas producto del sismo principal.