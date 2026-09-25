Desde el día que fue agredida sexualmente la menor de 13 años ya no era la misma. Su tristeza y cambios fue notado por la docente de la I.E. donde estudiaba, a quien la menor reveló que fue ultrajada por el bodeguero de una tienda. Con las evidencias la Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Chupaca, logró una sentencia de cadena perpetua contra Anival Damián H. (47).

El vendedor es acusado del delito de violación sexual de una escolar de 13 años, a quién ultrajó el 23 marzo de 2023, en el distrito de San José de Quero – Chupaca.

Los jueces del Primer Juzgado Penal Sub Especializado en Violencia Contra las Mujeres de Huancayo, resolvieron la pena máxima, luego que el fiscal Frank Espejo Hinostroza, demostró fundados medios de prueba, como la declaración coherente, detalles de la menor en cámara gesell, informes periciales biológicos, certificado médico de Anibal Damián.

Las autoridades ordenarían la captura del acusado a nivel internacional mediante la Interpol, pues enfrentó el proceso fuera del país. Según la tesis fiscal, el 23 de marzo de 2023, la menor y otros alumnos de su escuela se dirigían a una casa, para realizar una tarea grupal, la menor se detuvo para comprar un jugo en la tienda del sentenciado, quien, sin ningún reparo la tomó por la fuerza y la sometió sexualmente al interior de su tienda.

Luego el agresor amenazó a su víctima y le regaló un celular. La menor contó a sus amigos de lo sucedido, pero optaron por callarse. Fue en el mes de octubre, cuando la víctima al ser interrogada por su profesora, le contó del abuso. La docente informó a la madre quien denunció al sentenciado ante las autoridades. El colegiado dispuso la suma de 50 mil soles de reparación civil.