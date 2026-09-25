La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Castilla recibió el material electoral que será utilizado en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, programadas para el próximo domingo 4 de octubre. Los paquetes serán distribuidos en los 115 locales de votación habilitados en esta jurisdicción.

El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con resguardo de efectivos de la Policía Nacional del Perú, monitoreo satelital permanente y la supervisión de un comisionado de la ONPE, a fin de garantizar la integridad del material durante todo el recorrido.

Tras el arribo, el jefe de la ODPE Castilla, Romer Benites Arango, realizó la apertura del precinto de seguridad del vehículo en presencia de un representante del Jurado Electoral Especial de Piura, dando inicio al procedimiento de recepción y posterior traslado de los paquetes hacia los almacenes de la sede electoral.

Entre los materiales recibidos se encuentran los paquetes de instalación, que contienen las cédulas de sufragio, la lista de electores, las actas electorales, el manual para miembros de mesa y útiles de escritorio, como lapiceros, cintas adhesivas y tampones para la impresión de la huella dactilar.

Asimismo, se recepcionaron los paquetes de escrutinio, que incluyen sobres plásticos de colores para las actas electorales, láminas de protección de resultados, sobres de papel para la impugnación del voto y cargos de entrega de actas y material electoral.

También llegaron ánforas, cabinas de votación y material de reserva destinado a los coordinadores de los locales de votación, que será utilizado para el acondicionamiento de los ambientes donde se instalarán las mesas de sufragio.

Las cajas se encuentran debidamente rotuladas con el número de mesa de sufragio y el local de votación correspondiente, además de estar selladas y embaladas en condiciones adecuadas para su posterior distribución.

El material permanecerá bajo resguardo en los almacenes de la ODPE Castilla hasta la realización de la verificación pública correspondiente, con la participación de representantes del Jurado Electoral Especial. Posteriormente, se iniciará el despliegue hacia los locales de votación de la jurisdicción, de acuerdo con el cronograma establecido para la jornada electoral.

En esta circunscripción, 383 908 electores están habilitados para sufragar en 1293 mesas de votación, que serán instaladas en los 115 locales habilitados para las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre.