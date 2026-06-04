La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó el dictamen que establece medidas de continuidad, priorización y coordinación interinstitucional para garantizar la ejecución de la Nueva Carretera Central, considerada una de las obras de infraestructura más importantes para el centro del país.

La iniciativa legislativa, sustentada en los proyectos de ley 14089 y 14141, busca asegurar un financiamiento continuo para el megaproyecto, que actualmente registra apenas un avance financiero del 2%, pese a haber sido declarado de necesidad pública e interés nacional. El texto aprobado prioriza su incorporación permanente en la Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y establece mecanismos para evitar interrupciones por falta de recursos.

“La aprobación del dictamen representa un acto de justicia para la macro región central y una decisión histórica que garantizará desarrollo, integración territorial y nuevas oportunidades para más de 11 millones de peruanos. Este proyecto fortalecerá la competitividad de las regiones e impulsará el crecimiento económico”, dijo el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, al exigir que el Pleno del Congreso priorice el debate de la norma sin más dilaciones.

ALCANCES. Entre los principales alcances de la propuesta figura la autorización para financiar la obra mediante recursos del presupuesto público, operaciones de endeudamiento y los ingresos que genere la futura infraestructura. Asimismo, contempla el uso de instrumentos complementarios como fideicomisos y mecanismos vinculados al Fondo de Inclusión Vial.

Jesús Capcha, integrante del equipo técnico, destacó que el dictamen recoge los planteamientos formulados por las regiones involucradas.