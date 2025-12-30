Trabajadores administrativos del sector Salud realizaron un plantón frente al Gobierno Regional de Junín para exigir el cumplimiento de la Ley N.° 32059, que autoriza su nombramiento, luego de más de 20 años de espera.

La protesta se dio ante el retraso en los trámites administrativos que ponían en riesgo este proceso. Finalmente, el Consejo Regional de Junín aprobó el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) mediante ordenanza regional 426.

Socorro González, secretaria regional de la Federación Regional de Trabajadores Administrativos del Sector Salud (Fertrans Junín), explicó que la norma permite el nombramiento del 100 % del personal administrativo. Sin embargo, indicó que en Junín el proceso se vio afectado por la demora de algunas unidades ejecutoras en presentar la documentación necesaria ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR.

Precisó que el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) fue aprobado por SERVIR el 23 de diciembre y enviado al Gobierno Regional, pero su validación final se retrasó, generando preocupación entre los trabajadores, ya que el plazo establecido por el Ministerio de Salud vence el 31 de diciembre.

De no cumplirse este cronograma, se corría el riesgo de perder tanto el nombramiento como la transferencia presupuestal realizada el 14 de diciembre. Son cerca de mil trabajadores administrativos de 14 unidades ejecutoras serían beneficiados