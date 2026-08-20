En medio de profundas escenas de dolor, ayer fue sepultado el cuerpo de la anciana Felisa Román de Chambergo (74), en el cementerio de Chongos Alto. La humilde mujer murió en una carpa junto a su mascota, donde pasaba la noche, luego que su casa terminó con rajaduras tras el sismo del 6 de agosto, en Chongos Alto.

Su hijo, Mario Rodríguez, con sus ahorros le compró una carpita para que no duerma a la intemperie, sin embargo el frío, la lluvia y el viento, le habrían causado una neumonía que le arrebató la vida.

El deceso ocurrió el lunes a las 7:30 horas a causa de una neumonía, que pese al tratamiento médico que recibió se complicó mucho más por las condiciones vulnerables en las que vivía en una carpa, luego que su vivienda estaba inhabitable por las paredes rajadas.

SUFRE. Remigio Chambergo Román (78), es el viudo que quedó muy afectado tras la muerte de su compañera de toda la vida.

“Las autoridades nos prometieron muchas cosas, pero no hay nada concreto, yo pido apoyo para la población, aquí son muchos adultos mayores que también están en durmiendo y viviendo a la intemperie y no esperemos a que suceda lo peor”, reclamó su hijo Mario Rodríguez, que mencionó que en la zona hace un frío insoportable que exige la urgente reconstrucción de viviendas. Además, el centro de salud de Chongos Alto, colapsó y no tienen donde atenderse.