No fue a dictar sus clases y estaba no habido. Sus colegas lo buscaron y descubrieron que el profesor Fredy Briseño Bonifacio (54), estaba preso, acusado de presunto delito de favorecimiento de explotación sexual de tres menores de 16 y 17 años. Los directos de la I.E. Mariscal Andrés Avelino Cáceres del distrito de Pucará, informaron del abandono de su cargo.

Fue el 27 de agosto que los policías de la unidad de trata de personas de Huancayo, intervinieron el hospedaje “El Farolito”, ubicado en Prolg. Mariscal Caceres N° 193 en Chilca. En el interior se halló a tres menores, una de 16 y dos de 17 años de edad que brindaban servicios sexuales.

Los policías llegaron hasta el hospedaje tras la denuncia de la madre de una de las agraviadas que alertó de la desaparición de su hija desde el 23 de agosto. Ante las evidencias y la declaración de las menores que contaron que cobraran 50 soles por mantener relaciones sexuales, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, consiguió 9 meses de prisión preventiva contra Fredy Briceño, involucrado en el presunto delito de favorecimiento de explotación sexual de adolescentes; en agravio de tres menores.

Según la tesis fiscal sustentada ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo, el imputado se dedicaría a administrar el hospedaje ‘El farolito’, donde se ejercía la prostitución clandestina con adolescentes.

En la billetera del investigado se encontró volantes con diversos números telefónicos donde se ofertaba servicios sexuales, el libro de huéspedes del 23 al 27 de agosto. De la investigación se conoció que las menores llegaron al lugar el 25 de agosto. El implicado fue llevado al penal de Huamancaca.