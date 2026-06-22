Un taxista sufrió el robo de su vehículo, en pleno centro de Huancayo. La víctima, minutos antes fue abordado por un presunto pasajero que al final no tomó el servicio.

Ocurrió entre las 4:00 y 5:00 de la madrugada de ayer, cuando el hombre del volante, pasaba por la esquina de los jirones Moquegua y Puno, zona con varias discotecas, en Huancayo.

“Bajé del carro y lo dejé encendido, luego me fui para la parte de atrás y alguien se subió y se lo llevó”, comentó el agraviado.

La denuncia fue presentada ante el Departamento de Protección Vehicular o División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Deprove) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en Huancayo, quienes iniciaron la búsqueda de la unidad de placa W5U-582 marca Kia color Rojo.

En comunicación con el diario Correo la víctima detalló que la unidad es alquilada y realiza pagos diarios. Sobre la seguridad de la zona, también refirió que ya solicitó las cámaras de video vigilancia de los establecimientos que se encuentran en el jirón Puno, con el fin de identificar al delincuente que se llevó la unidad.

La fotografía del vehículo robado viene circulando por las redes sociales como Facebook, Tik Tok, y otros, además de grupos de WhatsApp de los transportistas. Si tiene información del auto puede llamar al celular 930433727.