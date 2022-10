MIRA ESTO: Internan en Sucamec 74 armas usadas en actos delictivos en regiones del centro

El detenido, que hace poco salió del penal, dijo que lo contrataron para “resguardar” un camión que tenía el dibujo de un mono y que no sabía nada más.

La diligencia comenzó en el hotel El Rey en Chilca, donde se alojaron los presuntos delincuentes, luego se desplazaron hasta Vilcacoto, donde comieron pollo a la brasa y desde allí siguieron de cerca el camión hasta Chamisería donde los policías intervinieron el auto PB1-550 y los atacaron. “Todos disparaban y corrimos, el fuego era cruzado, cada uno se arrancó. Yo caí herido y estaba escondido casi media hora, estaba rezando porque no quería morir”, dijo Ronald.

Pero cuando era trasladado a la Divincri dijo: “yo estoy colaborando, me han querido matar, por la población no me han matado. La investigación dirá todo”, comentó. Asimismo, el detenido que es de Piura, refirió que junto a él estaban “Mocho”, “Negro”, “Viejo”, “Chino” y una mujer.

Los policías de la Divincri, están avocados a capturar a los criminales. Un equipo de la Dirin y homicidios refuerza esta tarea. La fiscal Lina Hinostroza dijo que el detenido es investigado por homicidio calificado, pero aún no se tiene indicios si se trataría de un cargamento de drogas.