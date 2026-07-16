Las celebraciones del santiago no empiezan formalmente y varios atractivos naturales de Huancayo ya están en riesgo. El cerro Gorila y Chonta enfrentan denuncias por contaminación, mientras las autoridades refuerzan acciones de control.

El presidente de la comunidad de Palaco, Melitón Bello Ayllón, denunció que en el cerro Gorila es utilizado para prácticas de chamanería. Allí dejan botellas, frutas en descomposición y restos de animales, afectando el ecosistema y poniendo en riesgo a las vizcachas de la zona.

Además, advirtió la falta de servicios básicos y medidas de seguridad para los visitantes. Una situación similar ocurre en el cerro Chonta, donde los santiagueros realizan el tradicional pagapu.

Habrán sanciones

Por su parte, el alcalde de Chongos Alto, Cristhian Zúñiga Román, recordó que una ordenanza municipal prohíbe los rituales y ofrendas que dañen los cerros Gorila y Wacravilca, con multas de hasta 1.5 UIT.

En tanto, el gerente de Promoción Económica y Turismo de Huancayo, René Lazo Rojas, informó que se reforzó la vigilancia en el cerro Chonta con operativos para controlar residuos y decomisar bebidas alcohólicas durante 30 días.

Articulación

El alcalde de Chupuro, Ángel Balbín Gómez, afirmó que la contaminación del cerro Chonta requiere acciones conjuntas entre Chicche, Chongos Alto y Chongos Bajo para proteger este atractivo e incluso evaluar restricciones temporales durante las festividades.

A su vez, el gerente regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, Vladimir Yáñez, exhortó a los gobiernos locales a aprobar ordenanzas para la protección de los recursos naturales.