Vecinos del sector Chuchis, en el distrito de Santa Rosa de Sacco, denunciaron el presunto uso indebido de una camioneta de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Yauli, la cual habría sido utilizada para trasladar propaganda electoral.

Según los pobladores, la unidad fue encontrada dentro de un taller mecánico mientras recibía mantenimiento. En ese lugar, grabaron videos donde se observan al menos dos gigantografías de la agrupación Renovación Popular colocadas en la tolva del vehículo.

Las imágenes generaron cuestionamientos, ya que se trataría de un bien del Estado que estaría siendo vinculado a actividades políticas, lo cual está prohibido por la normativa vigente.

Hasta el momento, se desconoce cómo llegó dicha propaganda al interior de la unidad municipal, por lo que los vecinos exigieron a las autoridades esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.